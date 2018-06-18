Омбудсмена Украины не допустили к политзаключенным в России, – Геращенко. Новости

Во время встречи глав МИД в «Нормандском формате» поднимались вопросы миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения заложников, также ради освобождения заложников президент Украины несколько дней назад говорил с президентом Путиным, где поднимал эти вопросы, но договоренности не выполняются. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, в ходе заседания Согласительного совета в парламенте сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Было договорено, что Уполномоченные по правам человека (Украины и России, – прим) обменяются визитами, чтобы впервые за 4 года омбудсмен Украины Людмила Денисова смогла увидеть состояние здоровья и убедиться в том, как удерживаются украинские заложники, которых сегодня более 60 в российских тюрьмах. Это украинцы и крымские татары», – напомнила она.

«Но мы видим, что несмотря на высокие договоренности, на сегодняшний день не дали осуществить госпоже Денисовой визиты ни к Сенцову, ни к Клыху, ни к другим нашим заложникам. Украинская сторона настаивает на том, чтобы ко всем заложникам были допущены и омбудсмен, и Красный Крест», – подчеркнула Геращенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя прошедшие переговоры на уровне глав МИД стран-участниц «Нормандского формата», заявил, что пока в России будет проходить финальная часть Чемпионата мира по футболу, власти РФ могут согласиться на очередной обмен пленными, но это будет отнюдь не жест доброй воли.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев.

Напомним, омбудсмен Украины Людмила Денисова также обратилась к вице-президенту Международного Комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой проверить условия содержания граждан Украины в тюрьмах и СИЗО на неподконтрольных украинским властям территориях.

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