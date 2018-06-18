Три «нет» Путина: Политолог о провокациях в гибридной войне против Украины. Новости

В период президентских и парламентских выборов в Украине Кремль пойдет на полномасштабную кампанию с использованием разных методов гибридной войны, не исключено и обострение военной ситуации на Донбассе, и вмешательство в украинское киберпространство. Так считает российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«Кибербезопасность – это важнейшая вещь, но только ей ограничиться было бы неразумно. Мне кажется, возможны все виды провокаций, вплоть до силовых будут использовать [российские спецслужбы против Украины]. Это благодатное время для России – острейшая внутренняя политическая борьба, столкновение кланов, за которым стоят и большие финансы, и силовые ресурсы», – говорит он.

«Будет масштабное вмешательство [в президентские и парламентские выборы в Украине]. Многие говорили, что после Чемпионата мира по футболу будет обострение. Полномасштабная гибридная война против Украины развернется в период избирательной кампании примерно с поздней осени, потому что для Путина это очень большая ставка», – продолжил Пионтковский.

По его мнению, в последнем своем общении с народом в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин «резко поднял уровень конфронтации, показал, как он патологически ненавидит Украину», поэтому ни о каких компромиссах речи быть не может. «Я бы сказал, что его позиция была – "три нет". "Нет" существованию украинского народа, а есть какой-то общий "путинский" народ. Угрозы нанести серьезнейший ущерб украинской государственности, что впервые прозвучало. Также он практически отказал в легитимности сегодняшним властям Украины – президенту Порошенко», – считает политолог.

«Поэтому готовиться надо, как к серьезной полномасштабной кампании гибридной войны», – резюмировал Пионтковский.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году.

Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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