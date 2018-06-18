Россия продолжит использовать заложников для давления на Украину, – Климкин. Новости

Пока в России будет проходить финальная часть Чемпионата мира по футболу, власти РФ могут согласиться на очередной обмен пленными, но это будет отнюдь не жест доброй воли. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя прошедшие переговоры на уровне глав МИД стран-участниц «Нормандского формата».

«Я сказал [Лаврову]: "У нас есть 23 российских гражданина, вас интересует их судьба или нет?" Он пытался избегать ответа на этот вопрос. Я спросил, можем ли мы договориться о каких-то дальнейших шагах, чтобы Денисова (омбудсмен Украины, – прим.) всех посетила? Как минимум, это было похоже на обсуждение», – рассказал Климкин.

По его мнению, то, что Кремль пойдет на освобождение украинских заложников в период проведения Чемпионата мира по футболу, финальная часть которого проходит сейчас в России, возможно. «Жест возможен, но жест не от чистого сердца, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит, и дальше будет использовать их как средство давления», – считает министр иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев.

Напомним, омбудсмен Украины Людмила Денисова также обратилась к вице-президенту Международного Комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой проверить условия содержания граждан Украины в тюрьмах и СИЗО на неподконтрольных украинским властям территориях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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