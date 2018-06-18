Миротворцы на Донбассе: Политолог рассказал о трех главных разногласиях. Новости

Позиции Украины и стран Запада совпадают, но кардинально отличаются от позиции России по миротворческой миссии ООН, и пока компромисс в переговорах не будет найден Украине нет смысла подавать в Совбез ООН свой вариант резолюции по миротворцам. Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Таран.

Он напомнил, что украинская позиция по миротворцам на Донбассе, которую поддерживают западные страны, состоит из трех основных пунктов. «Первое – миротворческая миссия должна стать на украинско-российской границе. Это очень большая разница между тем, чего хочет Украина и Запад, и тем, что хочет Россия. Потому что если миротворческая миссия станет на украинско-российскую границу, то никаких российских войск больше на территории Украины не будет, миротворческая миссия их не пустит. И очень важное политическое последствие – это будет означать подтверждение границ Украины, пока не говорим о Крыме, говорим о Донбассе», – отмечает Таран.

«В России считают, что миротворческая миссия должна стать в зоне разграничения. Это покажет, что границы Украины – не границы Украины, и будут ли [восстановлены], неизвестно. Важна и военная сторона – это будет означать, что российские войска останутся "там", потому что способа их выгнать "оттуда" пока нет», – считает эксперт.

По его мнению, также важны и политические процессы, которые должны происходить на Донбассе после введения миротворцев. «Мы говорим, что политические процессы любые социально-значимые должны начаться после того, как "там" будет гарантирована безопасность для всех граждан и политической деятельности партий. Россия говорит нет: пришла миротворческая миссия в зону разграничения, не на границу, и сразу – выборы. А кого "там" выберут, если "там" будут те же бандиты, и те же российские войска? Если "там" будут российские войска, "там" выборов не будет. Это второй важный момент», – продолжил Таран.

Политолог подчеркнул, что третий момент противоречий – стратегический. «Россия говорит: "Мы подумаем, возможно уйдем из Донбасса, но Украина вместе с Западом должны публично пообещать, что Украина никогда не будет членом НАТО, и что Украина поменяет Конституцию, и предоставит особый статус Донбассу". Мы, конечно, этого не можем принять. Но эту позицию время от времени поддерживают наши некоторые партнеры на Западе», – сказал он.

«В отношении изменений в Конституцию [западные партнеры] намекают. Мы говорим нет, и мы придерживаемся своей позиции, и мы убедили наших западных партнеров больше не подходить к нам с такими вопросами, хотя я не исключаю, что будут подходить еще, и не раз... Россия вообще хочет сделать из миротворческой охранную миссию для ОБСЕ, поэтому я не вижу сегодня перспектив в каком-то формате прийти к консенсусному варианту. Не будет тут компромиссов», – считает Таран.

Политолог Сергей Таран также заявлял, что в 2018 году в Украине произойдут перемены на политическом фронте, но ожидать возвращения неподконтрольных территорий Донбасса не стоит.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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