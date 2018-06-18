Работа КПВВ «Майорск» возобновлена, – штаб ООС. Новости

Сегодня, 18 июня, работа КПВВ «Майорск» возобновлена. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Сегодня, 18 июня, возобновлена работа КПВВ "Майорск". Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня незаконные вооруженные формирования «ДНР» в одностороннем порядке прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора «Горловка-Бахмут». Ранее сообщалось, что на «республиканском» КПП «Горловка» были размещены объявления о закрытии контрольного пункта пропуска на линии разграничения 16 и 17 июня 2018 года. «Мэр» временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки Иван Приходько доложил, что обновленный КПП «Горловка» начнет работу 18 июня и рассказал о нововведениях.

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