Чеченский сценарий по Донбассу неприемлем для Украины, – Тука. Новости

Восстановить украинский контроль над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей важно, но не менее важно и то, на каких условиях это будет сделано. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, комментируя высказывания президента России Владимира Путина о том, что Украина могла бы придать Донбассу такой же статус и такие же широкие автономные полномочия, как это сделала Российская Федерация с Чеченской Республикой.

«Это один из возможных сценариев Кремля. Он логичный. Что такое Чечня сегодня, известно тем, кто интересуется», – говорит он.

По его словам, чеченский сценарий по Донбассу в Украине невозможен. «Во-первых, такой сценарий неприемлем для Украины. Я пока что не вижу среди представителей власти людей, которые согласились бы на такой вариант», – считает Тука.

Он также убежден, что для того, чтобы не допустить развития ситуации на Донбассе по чеченскому сценарию, необходимо занимать «четкую проукраинскую позицию». «У нас за последние 8-10 месяцев появляются обнародованные сайтом "Миротворец" сценарии, которые были получены из переписки женщины – "экс-министра информационной политики ДНР", которую хакнули наши волонтеры. В ней все это обсуждалось: как создавать общественные организациями, с какими месседжами, как использовать национальную украинскую символику. Все это контролируется Кремлем», – подчеркнул замминистра МинВОТ.

«Возобновить государственный контроль над определенной территорией – это одно дело, а на каких условиях – совершенно другое», – резюмировал Тука.

Как сообщалось ранее, по мнению украинского политолога и социолога Виктора Небоженко, предложение «чеченизации» Донбасса, озвученное президентом России Владимиром Путиным, означает крах идеи «русского мира» и переговоров в «Нормандском формате», а также неэффективность Минских соглашений. Он также убежден, что то, как было сделано заявление о «чеченизации» Донбасса, говорит о том, что Путин начинает стесняться собственной политики по отношению к Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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