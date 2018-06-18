Рука помощи землякам: «Восток SOS» отметил четырехлетие (Фото). Новости

Вчера, 17 июня, благотворительный фонд «Восток SOS» отметил свое 4-летие. Праздник прошел на территории платформы культурных инициатив IZOLYATSIA в Киеве. Как передает корреспондент «Донецких новостей, поздравить команду волонтеров, которые с момента оккупации Крыма и Донбасса вынуждены были переехать в столицу, пришло порядка тысячи человек. Среди них – друзья, общественные активисты, переселенцы, которым организация предоставляла помощь, и писатели и музыканты.

Среди гостей – и Сергей Жадан, он рассказал о фильме «Дикое поле», снятый по мотивам его романа-бестселлера «Ворошиловград», отрывки из которого он читал гостям мероприятия. В широкий прокат картина выйдет осенью 2018 года, перед этим запланирована премьера на украинских и международных фестивалях.

За танцевальную часть праздника отвечала VETKA. Эмоционально-лирическое трио из Днепра играет музыку в разных стилях – от зажигательных ритмов с фольклорными мотивами до инди-рок-композиций. Гости также танцевали под техно-музыку луганчанина Symonenko и песни музыканта из Харькова Олега Каданова – лидера группы «Оркестр Че» и участника проекта «Линия Маннергейма».

Для маленьких гостей работала детская зона. Также они могли принять участие в мастер-классе от RoboHouse.

Данное мероприятие носило скорее благотворительный характер, нежели развлекательный. Вход на территорию «Изоляции» был платным – все собранные от продажи билетов деньги, а также те, что люди жертвовали во время праздника пойдут на обновление гигиенического уголка в прифронтовой школе Луганской области.

«Мы объявили конкурс именно по школам Луганской области, потому что практически вся наша команда оттуда. Нам прислали 32 заявки. Думали, что таких проблем уже меньше, но на самом деле оказалось, что не так. Мы выберем одну и на 20 тысяч гривен закупим необходимое оборудование – раковины, унитазы, смесители. Еще три школы поддержит эстонская общественная организация Mondo, с которой мы сотрудничаем четвертый год. Это не означает, что потребности других учебных заведений проигнорируем – мы будем продолжать сбор средств для помощи», – рассказал глава Совета координаторов БФ «Восток SOS»Евгений Васильев.

«Восток SOS» в самый разгар военного конфликта помогал переселенцам в поиске жилья и работы, специалисты общественной инициативы оказывали им психологическую поддержку. Также фонд с началом войны на Донбассе оказывает помощь пострадавшим в ходе АТО продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены и др. Продолжает работать горячая линия и телефоны доверия для жителей восточных регионов. Волонтеры участвуют в освобождении заложников и помогают искать информацию о захваченных активистах и мирных жителях. Кроме того, активисты лоббируют законопроекты в органах государственной и административной власти, направленных на оказание правовой и финансовой поддержки вынужденным переселенцам из Донбасса и проводят мониторинг ситуации в освобожденных городах, а также оценивают работу органов власти.

Возглавляет «Восток SOS» Александра Дворецкая – переселенка из Крыма, активистка Евромайдана в Симферополе. За активную общественную деятельность в 2016 году президент Петр Порошенко наградил ее юбилейной медалью «25 лет независимости Украины».