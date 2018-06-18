Если не будет миротворцев на Донбассе: Нардеп о трудностях переговоров. Новости

Если на Донбассе не будет миротворческой миссии ООН или она по каким-то причинам будет отложена на неопределенное время, Украине необходимо заручиться поддержкой стран, которые могли бы гарантировать безопасность нашей страны. Об этом рассказала народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, комментируя заявление министра обороны Канады Хаджита Саджана о продолжении поддержки Украины в военной сфере и увеличении этой помощи.

«Очень важно заявление министра обороны Канады о том, что продолжена эта миссия до 2019 года. Я думаю, что и после 2019 года, несмотря на результаты президентских выборов, Канада будет оставаться нашим постоянным партнером, союзником и страной, которая будет поддерживать Украину, как представитель "Большой семерки"», – говорит она.

По ее словам, Канада заинтересована в развитии военно-технического сотрудничества с Украиной. «Канада понимает, что у Украины есть потенциал, который был заброшен за эти годы независимости. 1 августа будет год, как действует Соглашение о свободной торговле с Канадой, что тоже помогает нам. Это не только политический сигнал, что после Соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, его еще и Канада поддержала, а это доступ на рынки Северной Америки», – подчеркивает Гопко.

Нардеп отметила, что для Канады важны реформы в Украине, поэтому в Верховной Раде необходимо принять во втором чтении закон о национальной безопасности, чтобы на саммит «Украина-НАТО», который состоится 10-11 июля в Брюсселе (Бельгия), украинская делегация могла бы поехать с конкретными результатами законодательной деятельности.

«После саммита стран "Большой семерки" мы видим трудности, которые происходят в трансатлантическом содружестве, связанные с Европейским Союзом и США, которые касаются пошлин на металл и алюминий, разных взглядов на Иран. Мы видим, как расходятся наши интересы в отношении "Северного потока-2" с Германией, которая является одной из участниц "Нормандского формата"», – сказала она.

Гопко считает, что Украине нужно искать разные возможности для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, одна из которых – это двусторонние соглашения о безопасности, которые, например, в США есть с Японией и Израилем.

«Украина должна четко понимать, что, если не будет миротворческой миссии ООН на Донбассе в этом году или она будет отложена по разным причинам: из-за неготовности принятия Кремлем "красных линий", которые мы выставили, избирательными процессами в Украине, другими сложностями – нам нужно говорить с Великобританией, Канадой, Польшей, США о двусторонних соглашениях по безопасности», – заявила парламентарий.

Как сообщалось ранее, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, представляя поправки к законопроекту №8068 о национальной безопасности Украины, заявляла, что реформа Службы безопасности Украины – одно из ключевых требований международных партнеров в плане инвестиций в украинский бизнес.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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