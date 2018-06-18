Что Украине дают переговоры в Минске и в «Нормандском формате», – мнение. Новости

Несмотря на то, что нет перспектив достигнуть компромиссов по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс в ближайшее время, переговоры в «Нормандском формате» и Трехсторонней контактной группы в Минске все же стоит продолжать. Об этом заявил украинский политолог Сергей Таран.

«Я не вижу на сегодняшний день перспектив прийти в каком-либо формате к консенсусному варианту [по миротворцам на Донбассе]. Нет здесь компромиссов, по крайней мере, при нынешней власти в Украине. Пройдут президентские выборы, может смениться структура власти, поменяются настроения в обществе – в теории все может быть. Тогда может кто-то и захочет идти на компромиссы с Россией, но я бы этого не советовал, потому что общество это не воспримет», – говорит он.

По его словам, если нет вариантов достичь компромисса по миротворцам на Донбассе, появляется вопрос, зачем Украине вообще вести переговоры в «Нормандском формате» и принимать участие в Минском процессе. «"Нормандский формат" и любые переговоры могут дать прогресс в гуманитарном вопросе – в освобождении наших граждан. У нас уже есть истории успеха, когда мы освобождали наших людей из плена. Другой момент – стратегический. Эти переговоры для нас важны не с точки зрения, что говорят дипломаты, а с той, что получит страна потом», – считает Таран.

«У нас со стороны России война. Если впоследствии и предыдущих, и следующих переговоров Украина будет получать больше оружия со стороны Запада, и больше поддержки, а Россия – санкции, мы должны вести эти переговоры. Потому что в итоге мы получаем конкретные вещи, которые ослабляют нашего врага и усиливают нас. Что при этом будут дипломаты говорить, это все политическая демагогия», – отмечает он.

Политолог убежден, что переговоры в «Нормандском формате» и Трехсторонней контактной группы в Минске позволяют Украине укрепить свою армию. «Войну всегда прекращали не бумаги, а армия. Поэтому надо смотреть на процесс переговоров, как на процесс, который даст возможность нашей армии стать сильнее, а армию врага ослабить», – считает Таран.

«Это дипломатическая игра. В сухом результате должны быть санкции против России, для Украины – больше оружия и экономическая помощь. При этом можно подавать или не подавать [в Совбез ООН] украинскую концепцию [резолюции по миротворцам на Донбассе]. Если у Путина нет желания уйти из Украины, это не имеет значения, потому что у России есть на нее право вето. В гибридной войне против России у нас есть два инструмента. Дипломатия – это второй инструмент, первый – это армия», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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