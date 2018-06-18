Ситуация в пунктах пропуска утром 18 июня: проезда ожидали 120 авто. Новости

Сегодня утром, 18 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 30,1 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0 человек и 0 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9450 человек и 1730 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7435 человек и 1590 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3175 человек и 760 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10085 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 120 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 15/5;

КПВВ «Марьинка» – 20/0;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/20;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Андрей: «7:41. Проезд открыт. В начале 7-го начали пропускать, в 7:30 уже в автобусе в Бахмут»;

Андрей: «7:51. В 7:30 на Майорском КПП в сторону Горловки было человек 70-80 и 7 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Helena: «8:36. "Каргилл" в сторону Курахово – за мостом».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «6:25. Еленовка: в Украину основная до поворота. Движение есть».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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