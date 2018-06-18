«Нормандский формат»: Россию на встрече в Париже будет представлять Сурков. Новости

Встреча «Нормандского формата» в Париже в понедельник, 18 июня, пройдет на уровне помощников лидеров «четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает «ТАСС».

«Помощники лидеров "Нормандского формата" встречаются в Париже в понедельник», – сказал он, добавив, что Россию будет представлять Владислав Сурков (на фото).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД «нормандской четверки» 11 июня сообщал, что контакты по урегулированию ситуации на Донбассе продолжатся по линии помощников президентов.

Ранее Владислав Сурков был переназначен помощником президента России. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он продолжит курировать урегулирование ситуации на неподконтрольной украинской власти части Донбасса с российской стороны.

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