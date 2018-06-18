Вот это съездил: Переселенцу в «ЛНР» испортили паспорт и «призвали» воевать. Новости

Переселенец из неподконтрольного украинскому правительству г. Ровеньки (Луганская обл.) в ходе своей очередной поездки к родителям из Киева в «ЛНР» оказался в крайне сложном положении после пересечения линии разграничения, и как ему помочь, пока никто не знает. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Он с женой и двумя детьми проживал в г. Киеве, работал, а родители остались на оккупированной территории. Очень часто этот молодой парень ездил к родителям. Его неоднократно предупреждали, что это небезопасно», – отметил Тука.

«Поехал он в среду (13 июня, – прим.), во время пересечения линии разграничения у него в украинском паспорте "псевдо-власть ЛНР" поставила отметку. Теперь этот паспорт считается испорченным и недействительным на территории России, на территории Украины. И в пятницу (15 июня, – прим.) его должны были "призвать" в ряды "луганской народной милиции". Вот это съездил», – рассказал замминистра МинВОТ.

По его словам, как помочь этому молодому человеку никто не знает, потому что в Украине нет «реальных механизмов» реагирования на подобные ситуации. «Вся семья в шоке. Как ему помочь, никто не понимает, и что с ним делать сейчас. Его "замажут" сейчас, и как он будет теперь восприниматься нами?», – добавил Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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