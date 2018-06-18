Сводка из зоны ООС за 17 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 20 обстрелов украинских позиций, 6 раз – с применением минометов, 1 украинский военнослужащий был ранен в районе Крымского во время обстрела. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении около 19 часов и в полночь незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов по позициям сил ООС в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

На донецком направлении противник также применил запрещенное Минскими договоренностями оружие – в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой.

На мариупольском направлении на протяжении прошлых суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР 88 единиц различных боеприпасов. За указанный период времени зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Под обстрелы с позиций украинских войск попали западная окраина Донецка, Докучаевск, а также южное село Новоласпа».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Логвиново. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».