В штабе ООС рассказали о задержании подполковника за вымогательство взятки (Фото). Новости

Подполковник Вооруженных сил Украины в зоне Операции объединенных сил задержан на взятке. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

«Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. грн от подчиненного офицера за непрепятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части», – говорится в сообщении.

Взятка была передана жене подполковника по месту жительства в Запорожье.

По данному факту военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины «Злоупотребление влиянием», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с конфискацией имущества.

Также в штабе ООС сообщили, что 17 июня 2018 года подполковник был задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.