В «ЛНР» пьяный велосипедист попал под авто. Новости

В Кадиевке (до переим. Стаханов, неподконтрольная украинским властям часть Луганской обл.) водитель автомобиля сбил велосипедиста. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«15 июня 2018 года в дежурную часть Стахановского ГУВД МВД ЛНР поступило сообщение о том, что на ул. Трамвайной Стаханова гражданин 1993 года рождения, управляя автомобилем Opel Omega, совершил наезд на велосипедиста, гражданина 1973 года рождения. В результате ДТП последний с телесными повреждениями, в стадии алкогольного опьянения, госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства дела выясняются», – говорится в сообщении.

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