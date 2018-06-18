На Луганщине спасатели тушили горящий в гараже автомобиль (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля в частном гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской обл.

17 июня в 12:11 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в Северодонецке возле жилого дома горит в гараже автомобиль.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в частном гараже горит легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Владелец авто, гражданин 1959 года рождения, который пострадал при пожаре, получил медпомощь от работников «скорой», и от госпитализации отказался.

Пожар локализован в 12:22 и ликвидирован в 12:26. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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