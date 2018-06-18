ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильским форвардом (Фото). Новости

ФК «Шахтер» подписал контракт с нападающим Жуниором Мораесом (на фото). Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что соглашение рассчитано на 2 года. Форвард переходит в клуб на правах свободного агента.

Также в пресс-службе отмечают, что Алуисио Шавес Рибейро Мораес Жуниор родился 4 апреля 1987 года в Сантусе (Бразилия), играет нападающим. Воспитанник «Сантоса» начал профессиональную карьеру в родном клубе, с которым в 2007 году выиграл Лигу Паулиста. Выступал также за «Понте-Прету» и «Санту-Андре» (оба – Бразилия), «Глорию» (Румыния), ЦСКА (Болгария), «Металлург» (Донецк), «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай), «Динамо» (Киев). В чемпионате Украины провел 117 матчей, забил 57 мячей.

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