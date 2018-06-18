Решать надо с Кремлем: Геращенко о прямых переговорах с «ДНР» и «ЛНР». Новости

Смысла в прямых переговорах об освобождении заложников с «ДНР» и «ЛНР» или чем-либо еще нет, потому что Кремль даже в гуманитарном вопросе по Донбассу не дает продвинуться вперед. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, в ходе заседания Согласительного совета в парламенте сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
«В Минске не дают нам ни разрешения, ни договоренности Российская Федерация и полностью контролируемые нею боевики, с которыми нет смысла вести прямые переговоры, потому что это марионетки, назначенные Кремлем. Именно с Кремлем надо решать вопрос мира, но сегодня Кремль даже в гуманитарных вопросах освобождения заложников, поиске пропавших без вести не дает продвинуться ни на йоту вперед», – заявила она.
«Я очень прошу, чтобы на этой неделе был поставлен на голосование во втором чтении законопроект №5435, который очень ждут семьи пропавших без вести. На сегодня у нас более 300 пропавших без вести», – сказала Геращенко.
Она также напомнила, что во время встречи глав МИД в «Нормандском формате» поднимались вопросы миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения заложников, также ради освобождения заложников президент Украины Петр Порошенко несколько дней назад говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, где поднимал эти вопросы, но даже эти договоренности не выполняются.
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