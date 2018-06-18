В Украине готовятся принять закон о национальной безопасности и обороне. Новости

Закон о национальной безопасности и обороне Украины должен быть принят на этой неделе, в четверг, 21 июня. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, в ходе заседания Согласительного совета в парламенте заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
«Блок безопасности и обороны включает один фундаментальный закон – это закон о национальной безопасности и обороне. Хочу напомнить, что на этой неделе крайний срок, когда мы должны его принять, поскольку в июле состоится саммит (НАТО, – прим. ред.), и нам очень важно, чтобы до саммита мы смогли продемонстрировать, что Украина выполняет свои обязательства по сотрудничеству с НАТО», – заявил Парубий.
По его словам, в пятницу, 15 июня, состоялось заседание рабочей группы с участием представителей фракций Верховной Рады, в ходе которого были согласованы все правки к этому законопроекту, и он подготовлен ко второму чтению.
«Во вторник комитет обещает провести заседание. Соответственно, мы сможем, по нашей практике, в среду начать рассмотрение, а в четверг завершить рассмотрение законопроекта и выйти на заключительное решение по вопросу безопасности и обороны», – сказал он.
Кроме того, есть несколько вопросов по безопасности и обороне, которые в частности касаются адаптации законодательства к новому статусу украинских военных на передовой «В четверг также будет предложено, чтобы мы рассмотрели ряд вопросов, как безопасности и обороны, так и блок вопросов Комитета по вопросам ветеранов АТО», – добавил Парубий.
Как сообщалось ранее, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, представляя поправки к законопроекту №8068 о национальной безопасности Украины, заявляла, что реформа Службы безопасности Украины – одно из ключевых требований международных партнеров в плане инвестиций в украинский бизнес.
Нардеп также подчеркивала, что для международных партнеров важны реформы в Украине, поэтому Верховной Раде необходимо принять во втором чтении закон о национальной безопасности, чтобы на саммит «Украина-НАТО», который состоится 11-12 июля в Брюсселе (Бельгия), украинская делегация могла бы поехать с конкретными результатами законодательной деятельности.
Читайте также:
- Если не будет миротворцев на Донбассе: Нардеп о трудностях переговоров
- Миротворцы на Донбассе: Политолог рассказал о трех главных разногласиях
- Украина надеется на дальнейшую помощь стран НАТО, – Полторак
- Чеченский сценарий по Донбассу неприемлем для Украины, – Тука
- Чтоб не «кошмарили» бизнес: Нардеп о реформе СБУ и «Плане Маршалла»
- Службе безопасности Украины хотят урезать полномочия
- Финансовая поддержка реинтеграции Донбасса: «План Маршалла» наткнулся на коррупцию
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!
Комментарии