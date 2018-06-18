В Украине готовятся принять закон о национальной безопасности и обороне. Новости

Закон о национальной безопасности и обороне Украины должен быть принят на этой неделе, в четверг, 21 июня. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, в ходе заседания Согласительного совета в парламенте заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

«Блок безопасности и обороны включает один фундаментальный закон – это закон о национальной безопасности и обороне. Хочу напомнить, что на этой неделе крайний срок, когда мы должны его принять, поскольку в июле состоится саммит (НАТО, – прим. ред.), и нам очень важно, чтобы до саммита мы смогли продемонстрировать, что Украина выполняет свои обязательства по сотрудничеству с НАТО», – заявил Парубий.

По его словам, в пятницу, 15 июня, состоялось заседание рабочей группы с участием представителей фракций Верховной Рады, в ходе которого были согласованы все правки к этому законопроекту, и он подготовлен ко второму чтению.

«Во вторник комитет обещает провести заседание. Соответственно, мы сможем, по нашей практике, в среду начать рассмотрение, а в четверг завершить рассмотрение законопроекта и выйти на заключительное решение по вопросу безопасности и обороны», – сказал он.

Кроме того, есть несколько вопросов по безопасности и обороне, которые в частности касаются адаптации законодательства к новому статусу украинских военных на передовой «В четверг также будет предложено, чтобы мы рассмотрели ряд вопросов, как безопасности и обороны, так и блок вопросов Комитета по вопросам ветеранов АТО», – добавил Парубий.

Как сообщалось ранее, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, представляя поправки к законопроекту №8068 о национальной безопасности Украины, заявляла, что реформа Службы безопасности Украины – одно из ключевых требований международных партнеров в плане инвестиций в украинский бизнес.

Нардеп также подчеркивала, что для международных партнеров важны реформы в Украине, поэтому Верховной Раде необходимо принять во втором чтении закон о национальной безопасности, чтобы на саммит «Украина-НАТО», который состоится 11-12 июля в Брюсселе (Бельгия), украинская делегация могла бы поехать с конкретными результатами законодательной деятельности.

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