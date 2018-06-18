В зоне ООС травмированы военные медики, – Минобороны. Новости

В штабе ООС уточнили данные о количестве раненых военных. За сутки в зоне ООС были ранены четверо военнослужащих. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил полковник Александр Мотузяник, передает пресс-центр Министерства обороны Украины.

По его словам, 17 июня в результате ведения боевых действий на луганском направлении, а именно в районе Крымского, во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований получил ранение один украинский военнослужащий. «Кроме того, за минувшие сутки боевые травмы получили 3-е наших бойцов. Среди травмированных – военные медики, которые во время обстрела наших укреплений занимались эвакуацией раненого защитника», – добавил Мотузяник.

Также в штабе сообщили, что все раненые и травмированные были оперативно доставлены в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Напомним, в штабе Операции объединенных сил сегодня утром сообщали, что 1 украинский военнослужащий был ранен в районе Крымского во время обстрела.

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