Порошенко рассказал, как децентрализация отразилась на местных бюджетах. Новости

За последние четыре года в Украине удалось создать реальное муниципальное местное самоуправление, а муниципальную власть сделать одним из чрезвычайно важных субъектов права в стране, что отразилось на финансовых показателях бюджетов в регионах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, в ходе своего выступления на XIV Украинском муниципальном форуме в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, реформа децентрализации не дала России осуществить план федерализации в Украине, позволила эффективно бороться с коррупцией внутри страны, а также расширить полномочия, в том числе финансовые, местных громад. «Децентрализация стала одной из самых эффективных реформ в стране. Децентрализация приблизила власть к людям, и на будущее стала очень эффективной прививкой от федерализации. Последние три года никто даже в мыслях вопрос федерализации не поднимал», – сказал он.

«Децентрализация соответствует нашим евроинтеграционным планам и является эффективной частью нашей антикоррупционной стратегии. Она уменьшает влияние государства на распределение денежных ресурсов и демонополизирует местную власть», – добавил президент.

Он подчеркнул, что реформа децентрализации значительно усилила реальную платежеспособность органов местного самоуправления. «Увеличение поступлений в общий фонд местных бюджетов за январь-май к соответствующему периоду прошлого года составляет 24%. На 24,1% в этом году у нас продолжают расти общие фонды местных бюджетов. Это в общем, потому что в 665 объединенных территориальных громадах такой прирост в среднем составил 65% за год», – заявил Порошенко.

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