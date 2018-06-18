В «ЛНР» растет количество отравившихся грибами. Новости

В «ЛНР» увеличивается количество отравившихся дикорастущими грибами. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Как утверждают в пресс-службе, в «ЛНР» грибами отравился 21 человек, 1 погиб.

В период с 14 по 15 июня в отделение реанимации в больницу Первомайска с диагнозом «отравление дикорастущими грибами» были доставлены 3 местных жителя.

28-летний житель пос. Калиново собирал сыроежки в лесопосадке, после чего в жареном виде употребил их в пищу и получил острое отравление. За медицинской помощью обратился спустя 1,5 суток.

На следующий день каретой «скорой помощи» были доставлены 46-летняя мать и ее 24-летний сын. Женщина собирала грибы на окраине Первомайска, после чего с сыном в жареном виде употребила их в пищу. Через несколько часов у пострадавших появились признаки отравления: тошнота, рвота, судороги. Состояние в данный момент троих пострадавших среднее стабильное, сегодня утром все переведены в инфекционное отделение Первомайской больницы.

17 июня в 22:10 бригадой «скорой помощи» в отделение реанимации горбольницы в Брянке с признаками отравления была доставлена 37-летняя местная жительница. Женщина накануне собирала грибы в пос. Замковка. Ей был поставлен диагноз «отравление грибами». Состояние – средней тяжести.

Напомним, 11 июня сообщалось, что в «ЛНР» 9 человек отравились грибами.

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