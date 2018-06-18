Ситуация в пунктах пропуска днем 18 июня: Очевидцы сообщают об очередях на КПП «ДНР» в Горловке. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Алина: «12:11. 14-й автобус высадил где и раньше, а потом пешком идти до нового блокпоста около километра! Так было в 6:30, не знаю, может сейчас уже и подвозят под самый блокпост. Людей много, стояла в общей очереди около 3 часов. Теперь каждый с паспортом сам подходит к окну. Дальше как обычно. На украинском БП быстро, минут за 15-20 прошла»;

Ольга: «12:13. Ехали машиной из Бахмута в Горловку. Украинский прошли очень быстро. Где-то в 8:00 были на новом ДНР горловском. Пропускают очень медленно. 5-6 машин в полчаса. Людей тьма. Не рекомендую сегодня в этом направлении. Еще ничего не отлажено»;

Елена: «12:27. Муж стоит на "нулевом" ДНР, едет с Бахмута. Машин тьма, все стоят мертво на солнцепеке, движения ноль, вот вам и новый блокпост. Жесть, все для народа. Сколько еще над нами будут наши же издеваться?»;

Александр: «13:55. В 10 утра приехал из Луганска на горловский БП. Перед нами было 23 автобуса. Движения 0. До нового КПП около 1 км пешим ходом. Там в очереди тоже с 15 автобусов. Пеших в районе 1 тыс. человек. Пропускают плохо. Я сел/стал на "Спринтер" за 250 рублей до "нулевого" украинского. В 11:15 выехали. Минут 25 постояли на паспортном контроле. В 11:50 был на украинском "нулевом". Сразу сел на автобус за 5 грн. На украинском паспортном людей тоже нет. В 12:10 выехал маршруткой в Константиновку, куда успешно добрался в 13:00. Если бы не сел за 250 рублей в "Спринтер", думаю, до сих пор бы стоял на горловском БП в очереди»;

Иван: «13:56. Общая очередь машин 120-130, льготная есть только до милицейского поста, после все стоят одним рядом. Пеших очень много, запуск примерно один раз в час, заходит 8-10машин, как-то так, все автобусы только до таможни».

КПВВ «Марьинка»:

Евгений: «9:09. "Каргилл" в сторону Украины: общая очередь 69 авто, льготная 30, пеших очень много»;

Michael: «9:51. Маринка: в Донецк никого, в Курахово машин 50, может и больше. В 2 ряда стоят – до палок с тряпкой на правой обочине. На "Каргилле" в Донецк машин 40, стоим»;

Юлия: «12:00. На "Каргилле" на въезд в Донецк на настоящий момент 10 машин, но авто потихоньку подтягиваются»;

Юлия: «12:46. Из Донецка, на "Каргилле" на настоящий момент машин 30-40, пропускают хорошо. Но зато на украинском "нулевом" машин 40, так что будьте готовы подождать»;

Александр: «14:24. Ситуация на "Каргилле": в Донецк 6 машин, из Донецка машин 30-40».

КПВВ «Новотроицкое»:

Максим: «12:20. В Еленовке 60 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Наталья: «14:17. Сегодня отличный и удачный день. В 5:30 была на КПП со стороны Луганска. От князя Игоря шла пешком. Пол-навеса, в 5:45 начали пропускать. В общем в 7:00 я уже перешла в Станицу и села в автобус. Так быстро еще не переходила».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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