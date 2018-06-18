Количество переселенцев из Донбасса понемногу увеличивается. Новости

По состоянию на сегодня, 18 июня, в Украине учтены 1 млн 510 тыс. 708 переселенцев или 1 млн 235 тыс. 400 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 11 июня 2018 года в Украине было учтено 1 млн 509 тыс. 938 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 770 человек.

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