Поддержка территориальных громад из госбюджета выросла почти в 40 раз, – Порошенко. Новости

Благодаря реформе децентрализации местные органы самоуправления сегодня имеют собственную финансовую базу и гарантированную поддержку из государственного бюджета. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июня, в ходе своего выступления на XIV Украинском муниципальном форуме в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Часть местных бюджетов с трансфертами в сводном государственном бюджете Украины по итогам текущего года будет составлять 51,5%. Никогда такого не было, чтобы большая часть бюджета была в объединенных громадах. Я помню, когда их часть едва превышала 30%, в 2014-2015 годах была 45%. В 2014 году эта цифра была 33%», – заявил Порошенко.

«В этом году доля местных налогов и сборов в собственных доходах местных бюджетов составит, по прогнозам, 30%. Это их собственная доходная база, куда никто ни откуда не лезет. До начала децентрализации, в 2014 году, она составляла менее 1%. В 2015 году, уже по итогам первого года реформы, она выросла до почти 27%», – продолжил президент.

По его словам, с 2014 года государственная поддержка на развитие объединенных территориальных громад и развитие их инфраструктуры выросла в 39 раз. «В 2014 году цифра была 0,5 млрд грн, сейчас – почти 20 млрд грн», – отметил он, добавив, что в целом, в Украине предусмотрено создание 1200 объединенных территориальных громад.

Как сообщалось ранее, президент Украины также заявлял, что за последние четыре года в Украине удалось создать реальное муниципальное местное самоуправление, а местную власть сделать одним из чрезвычайно важных субъектов права в стране, что отразилось на финансовых показателях бюджетов в регионах.

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