Археологические раскопки: На Луганщине найдены артефакты, которым около 8 тысяч лет. Новости

На Луганщине ведут первые за 5 лет археологические раскопки. Ученые нашли остатки поселений, наиболее давним находкам 8 тысяч лет.

Полтора метра грунта и 8 эпох человеческой цивилизации – археологи в кажом пласту находят интересные экспонаты.

За эту экспедицию археологи намерены перекопать 600 кубов грунта. «Отец археолог, позвал меня, это интересно», – поясняет свое пребывание на раскопках студент Борис Иваницкий.

Кроме атрифактов, которым более 8 тысяч лет, есть находки более поздних поселений – средних веков – хазар. Например, захоронения. «Наиболее давними находками являются керамика и кремень эпохи неолита. Далее идут по времени посуда, изделия из кости, кремня, и даже из металла – части литейных форм эпохи бронз, средней, поздней и финальной», – говорит научный сотрудник охранной археологической службы Украины Сергей Телиженко.

Найденные предметы моют, фотографируют, сортируют и отправляют в Киев для последующего изучения. Через вермя они станут частью экспозиции музея Института археологии.

Экспедиция продолжится до конца лета. По найденным вещам археологи сделают выводы об этничной принадлежности жителей этих поселений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA.Донбасс»