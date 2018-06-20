Ленин, АТО и легендарный трактор: В прифронтовом селе вблизи Донецка создали музей (Фото). Новости

В Александро-Калиново, расположенном в 50 км от неподконтрольного украинскому правительству Донецка в Константиновском районе Донецкой области, приезжают туристы со всего района и соседних областей посмотреть на единственный в регионе музей села. Его создали местные жители, которые успешно привлекают в населенный пункт гостей.

По словам инициатора музея Андрея Тарамана, многие не верили в реализацию такой идеи. «Были селяне, которые насмехались и не верили в эту идею, а была часть селян, которые никак не реагировали, им было все равно. Я с трудом верю, что мы все это сами сделали. Это реально делали люди, без всяких денег», – отмечает он.

«Легендарный житель нашего села – Баглай Иван Филиппович. Он всю жизнь проработал на этом тракторе. В 1941 году, во время эвакуации, Иван Филиппович Баглай спрятал этот трактор, а в 1943 собрал его, набрал женскую команду и начал обрабатывать землю. В 2009 году этот трактор забрали у нас и сделали музей истории района. Громада, окрыленная идеей его вернуть, объединилась», – рассказал Тараман.

После того, как громаде Александро-Калиново вернули легендарный трактор, жители села начали приносить в музей предметы старины. В отдельной комнате, которую в шутку называют «кладовка истории», собрали атрибуты советской и коммунистической эпохи.

Четыре года назад Александро-Калиново пострадало от боевых действий. Тогда со здания сельсовета был сорван флаг Украины, который один из жителей села спрятал до прихода украинских военных. Сегодня этот флаг вместе с другими экспонатами демонстрируют в зале современной истории об АТО.

Экскурсии по музею, в котором несколько тематических комнат, проводят местные активисты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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