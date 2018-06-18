Герои на передовой: Ада Роговцева дала мини-спектакль для морпехов (Фото). Новости

Народная артистка Украины Ада Роговцева приехала в зону Операции объединенных сил на Донбассе с мини-спектаклем для военных 503-го батальона морской пехоты.

«Уместно поклониться, поцеловать эту землю, чтобы она была украинской. Потому что так, как вы живете, то, что вы переживаете, так не должно быть. Мы понесем эту правду вашу, мы говорим об этом», – сказала Ада Роговцева перед началом спектакля.

«Не прочитать, не услышать, как рассказываеют, только увидеть и прикоснуться, тогда знаешь... Я знаю эту боль, знаю эту тревогу, знаю этот страх, это мужество, отдачу людей, перед которыми я низко-низко кланяюсь. Они герои. Пусть их Бог бережет!» – пожелала Ада Роговцева.

Военные, в свою очередь, подарив артисткам по розе, также высказали слова благодарности за это выступление на передовой. Очень хочется поблагодарить вас за вашу работу, за то, что приезжаете, поддерживаете нас. Это очень важно для нас», – сказал один из морпехов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Радио Свобода»