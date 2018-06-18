Россия во время ЧМ 2018: Два сценария развития ближайших событий на Донбассе . Новости

Накануне ЧМ-2018 по футболу в России было указание по линии штаба 8-й общевойсковой армии на уменьшение боевых действий со стороны пророссийских войск на Донбассе. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Однако мы понимаем, что это указание, возможно, сразу же было отменено или же может быть еще каким-то образом отменено. Почему? Кремль сейчас находится в интересном тупике. С одной стороны, понятно, что для россиян очень важно провести это мероприятие с тем, чтобы заманить как можно больше представителей западных стран. Кремлю нужно показать, что Россия – открытая страна, на самом деле на Западе его любят и так далее. В политическом плане проведения этого чемпионата имеет для них архиважное значение», – пояснил Тымчук.

Он отметил, что , если привлекать представителей западных стран, то нужно показать, что Россия безопасна. «Мы знаем, что некоторые мероприятия в рамках ЧМ-2018 будут проводиться в Ростове, то есть совсем недалеко от оккупированных областей. В этом плане мы уже видим, что Россия проводит определенные мероприятия: российское телевидение рассказывает о том, как возводятся какие-то сооружения на неконтролируемом Украиной участке границы с Россией, то есть там, где Россия граничит с ОРДЛО. Также есть указание, по крайней мере, на участке, который граничит с ОРЛО, о том, чтобы очень жестко ограничить движение частного транспорта, рейсовых автобусов, осуществляющих перевозки между ОРДЛО и РФ. Для того чтобы показать, что Россия безопасна, им необходимо показать, что и этот участок Донбасса, к которому приковано внимание всего мира, тоже более-менее безопасен. По логике, Кремль как раз должен давать указания на деэскалацию, как это было во время выборов президента РФ в марте, чтобы соблюдался некий режим тишины, а обстрелов было как можно меньше», – говорит эксперт.

С другой стороны, он отмечает, что сейчас сильно раскручивается карта того, что Украина может воспользоваться ЧМ-2018 и начать силовую операцию в Донбассе. «Как раз к этому в Москве и привязывают переформатирование АТО в ООС незадолго до ЧМ-2018. В Кремле явно стоят на распутье: с одной стороны, им надо, по их мнению, наносить какие-то "превентивные удары", чтобы не допустить этой мифической широкомасштабной наступательной операции по стороны ВСУ. С другой стороны, необходимо изобразить безопасность. Сейчас мы видим, что они сохраняют градус напряженности, хотя определенная деэскалация все же наблюдается. Трудно сказать, что решат в Кремле: срывать мифическое наступление ВСУ или изображать безопасность», – уточнил нардеп.



Он также считает, что версия о том, что в РФ могли бы сами себе устроить какую-то провокацию и свалить все на «хунту» не имеет смысла. «А смысл? Здесь мы снова упираемся в сценарий поведения. Провокации и обвинения ВСУ имеет смысл проводить тогда, когда решились таки на эскалацию, на дальнейшее ведение боевых действий в активном режиме, даже несмотря на проведение ЧМ. Сказать, на какой из этих сценариев пойдут, пока нельзя. Если пойдут по первому, то возможно все», – считает Тымчук.