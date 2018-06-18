Субсидии на карточку: Готово новое положение о выплатах. Новости

Получатели сусбсидий, проживающие в многоквартирных домах с централизованным отоплением, согласно новому постановлению о субсидиях в Украине, будут выделены в отдельную категорию, чтобы деньги им перечислялись безналично, на карточку. Также, согласно новому постановлению, будут изменены социальные нормативы потребления газа. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины.

«Социальные нормативы постепенно приближаются к нормам фактического потребления. За последние четыре года потребление газа сократилось на 5 млрд. куб м в год. Это очень большая цифра, которая опровергает утверждение, что система субсидий не располагает людей к экономии», – цитеирует пресс-служба министра соцполитики Украины Андрея Реву. Также изменениями предусмотрено введение нормы об обязательной оплате своей доли.

Сообщаеься, что пяти категориям претендентов на субсидии необходимо будет повторно подавать декларацию с целью верификации доходов. Последний раз они это делали в 2015 году.

Кроме того, уточняется, что упрощенно и облегченно начисление субсидий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Детали пока не сообщаются.

В целом, новое положение о субсидии – это комплексный документ, позволяющий специалистам решить ряд проблем, накопившихся в системе адресной помощи. В то же время, положение является подготовительным этапом к началу монетизации субсидий. Этот процесс должен начаться с 1 января 2019 года. Хотя механизм проведения этого процесса еще до конца не отработан, однако Министр соцполитики считает, что монетизацию нужно проводить постепенно, в три этапа: первый начнется с 1 января, второй – с 1 мая, а заключительный третий – с 1 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что, как заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, верификация получателей субсидий будет идти в несколько этапов.