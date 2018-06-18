Зачем так издеваться над людьми? В Мариуполе переселенцы месяцами не получают пенсии (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Пенсионном фонде (ПФУ) – огромные очереди. Сюда приходят переселенцы, которые месяцами не получают пенсий. Многие проводят здесь по несколько дней и уезжают ни с чем.

В коридорах ПФУ – не протолкнуться, эмоции у людей зашкаливают, ведь многим здесь приходиться провести ни один день. «Нам не дают пенсию четвертый месяц. Как это можно, как это называется? Документы до сих пор мои с марта месяца не перевели в Пенсионный фонд», – говорит переселенка из Иловайска Наталья.

«60 лет, а меня заставляют плакать! Мужика, шахтера! Мое кровное!», – в слезах возмущается переселенец из Донецка Анатолий.

90-летняя Александра Григорьевна из Новоазовска пенсию не получает уже более года. «Месяцами тут и не получаю пенсию. Какие причины? Я все выполняла, все проходила, фотографировалась, никогда не пропускала», – делится женщина.

«Больше нигде не ходим. В очереди перекличку делаем. Как можно такого старого человека тягать? Зачем так издеваться над людьми? Она с апреля месяца не получает пенсию. Болела, сразу не могли приехать переоформить», – говорит дочь переселенки Галина Ивановна.

Потом дочь не раз привозила свою старенькую маму в Мариуполь, чтобы пройти верификацию. Пенсию обещали выплатить, но денег до сих пор нет. Уже более недели женщины пытаются попасть на прием и получить разъяснение. За это время очередь со 149 номера продвинулась до 14. Сомневаются, что и в этот раз им повезет.

Не получает пенсию с октября прошлого года и переселенка Галина Григорьевна. «Мне сказали – ждите. Ну, жду. Время от времени прихожу, узнаю. Все нормально. Но до сих пор – никаких сдвигов по пенсии. Вот за что и как жить?», – рассказала она.

В отделениях ПФУ с наплывом переселенцев не справляются. Многие пожилые люди многодневных испытаний не выдерживают и уезжают ни с чем.

Помочь разобраться с проблемой пообещал во время визита в Мариуполь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш. «Я вернусь в Киев и переговорю с министром социальной политики, и с ПФУ. Есть такие технические проблемы, которые изматывают людей. Конечно же надо с этим что-то делать. Я переговорю с компетентным министром для того, чтобы сформировать общую позицию, как это можно преодолеть», – заверил Черныш.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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