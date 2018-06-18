Цена, по которой вывозится уголь из «ДНР» в Россию, сильно упала. Новости

Объемы угля, который поставляется из неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в России, растут, а цены снижаются. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он также сообщил, что при этом в «ДНР» часть шахт закрывается. «Что касается "Макеевуголя", то действительно, часть шахт там вообще закрывается. Оставляют какой-то персонал на поддержание видимости какой жизнедеятельности. Несмотря на то, что у них постоянно возникают проблемы с обеспечением работы шахт, включая материально-технические ресурсы, необходимые для этого, "ДНР" бодро рапортует об увеличении объемов вывоза угля в Россию. По нашим данным, действительно по сравнению с 2017 годом так и происходит. Но если в 2016 году уголь продавался по 54 доллара за тонну, то в этом году уже по 37. Это мизерные цены по сравнению с международными рынками... Россия, как клоп, выжимает последние соки из оккупированной части Донбасса и при этом постоянно пытается снизить планку, чтобы как можно меньше это получали те, кто проводит политику на местах, то есть на оккупированной территории», – сказал народный депутат.

«Судя по всему, если в ближайшее время не решится вопрос этого конфликта и не произойдет реинтеграция этой территории, то ее не ждет какое-то процветание. Из той тенденции, которую мы видим, – это жалкое прозябание и ожидание подачек со стороны Москвы. Возможно также существование каких-то коррупционных схем, как в Приднестровье», – прогнозирует эксперт.