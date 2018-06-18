Волкер не будет разговаривать с Сурковым, – российский политолог. Новости

Политику в отношении Украины США на сегодняшний день менять не будут. Так считает российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский, пишет «Апостроф».

«Политику США на украинском направлении озвучивает Курт Волкер. Не только озвучивает, но и осуществляет. И эта политика настолько проукраинская, что до принятия закона об оккупированных территориях (закона о реинтеграции Донбасса, - прим) заявления Волкера были более проукраинскими, чем заявления украинского руководства», – отметил политолог.

По его мнению, эта политика будет продолжаться. «Да, она может тормозиться, в чем-то смягчаться Трампом, но вектор не будет изменен», – уверен Пионтковский.

«На украинском направлении, как я уже говорил, делами давно занимается Волкер. А сегодня произошло еще одно событие – Путин опять назначил Суркова главным переговорщиком по Украине. Это демонстративный жест того, что он не пойдет ни на какие уступки. А Волкер скорее всего не будет разговаривать с Сурковым, поскольку прекрасно его понял, проведя несколько встреч. Он знает, что Сурков – военный преступник. Есть же записи телефонных разговоров и электронные переписки Суркова во время так называемой "русской весны", где он лично организовывал беспорядки и захваты государственных объектов», – напомнил эксперт.