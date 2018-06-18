Россия наращивает присутствие в Азовском море, – американский аналитик. Главная

Россия в течение последних недель наращивает военное присутствие в Азовском море и задерживает суда, направляющиеся в Мариупольский и Бердянский порты. Об этом заявил президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард, сообщает «Голос Америки».

Аналитик отметил, что Украине «следует начать реально серьезно относиться к ее национальной безопасности» и осознать, что Россия использует определенные стратегии. «Им даже не надо это делать военным путем ... Они просто полностью подавят Донбасс экономически, и Азовское море ... И все рыбаки застрянут в Бердянске и других портах и ​​не смогут выходить в море, и они не смогут экспортировать сталь из Донбасса. Вот в чем эта стратегия», – пояснил эксперт.

Пол Ґобл, аналитик The Jamestown Foundation, также рассказал, что в конце мая Россия без особых предупреждений переместила пять кораблей ВМС из Каспийского до Азовского моря. По его мнению «российская сторона получила возможности проводить агрессию с моря на украинском побережье». «Даже если Москва не использует корабли для нападения на Мариуполь или иной прибрежный город Украины, тот факт, что она способна это сделать, будет сдерживать определенные оборонительные силы Украины, которые могли бы быть использованы против нападений России в других районах», – подчеркнул он.

Украина же стоит усиливать собственную оборону и обеспечить поддержку международного сообщества, убежден исследователь. Он выразил удивление, что украинская власть не говорит громче на мировой арене о проблемах на Азовском море, называя это «стратегией безразличия».

Бывший заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко, неоднократно утверждал, что для противодействия российской угрозе на море Украина нуждается в «москитном флоте». «Чтобы ответить на такие угрозы, украинские военно-морские корабли и лодки должны присутствовать не только в Одессе и вокруг морских подходов к портам Украины, но и в Азовском море, Днепре и Дунае», – отмечал Кабаненко в статье для Jamestown Foundation.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» оставляют за собой право открывать огонь в случае угрозы со стороны Вооруженных сил Украины во время проведения учений в Азовском море.