Воды на двоих: Россия проверяет суда, заходящие в порты Азовского моря. Новости

Азовское море считается внутренними водами и Украины, и России, но демаркации границ двух государств нет до сих пор. Об этом рассказал помощник главы и пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, комментируя информацию о том, что пограничники Российской Федерации досматривают суда, которые заходят в порты Азовского моря.

«Ситуация с Азовским морем не простая. Она осложняется тем, что Азовское море является морем внутреннего пользования и для Украины, и для России. Это те договоренности, которые были достигнуты в 2003-2004 годах после конфликта вокруг острова Тузла. До этого времени статус Азовского моря был не определен», – говорит он.

«В 2004 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и в Керченском проливе, и оно действует сегодня, и оно определяет статус Азовского моря, как статус внутреннего моря двух стран», – продолжил Слободян.

По его словам, в этом соглашении есть пункты, которыми предусмотрена демаркация границ Азовского моря и по Керческому проливу, но по согласованию сторон. «Переговоры по определению границ в Азовском море и в Керченском проливе активизировались еще в 1996 году и закончились ничем в 2012 году. Состоялись, насколько мне известно, 36 раундов переговоров, если изложить это в документах, получится не один том материалов», – рассказал он.

«Все предложения украинской стороны об обозначении границ на Азовье и в Керченском проливе российской стороной были отклонены, поэтому имеем то, что имеем, и сейчас пожинаем последствия неопределенности этих границ. Суда не задерживаются, они подвергаются пограничному досмотру», – добавил Слободян.

Он также проинформировал, как происходит досмотр кораблей, которые направляются в порты Азовского моря. «РФ осматривает суда, которые идут в порты на Азовье, формально они ничего не нарушают, но мы понимаем, что это такой способ показать, кто хозяин в Азовском море. Осматривают их они преимущественно возле Керченского пролива, где нам сложнее повлиять на этот процесс. У нас есть информация, что не все суда останавливаются, некоторые избегают осмотра российскими пограничниками и просто не реагируют на их сигналы. Это формальная процедура, которая включает в себя проверку документов членов команды, документов на судно и проверку грузов», – сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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