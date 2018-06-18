Попросили меню на украинском языке: В Мариуполе избили пограничников. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в одном из кафе неизвестные избили двух сотрудников Госпогранслужбы за то, что они попросили меню на украинском языке. Пограничники не были при исполнении служебных обязанностей, но вели себя адекватно. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Сейчас еще рано делать какие-то выводы. Потому что и Государственная пограничная служба инициировала внутреннее служебное расследование. И побитые пограничники также написали заявления в Национальную полицию. Национальная полиция также должна изучить все обстоятельства этого инцидента, установить есть ли состав преступления в действиях неизвестных лиц. И, собственно, установить самих неизвестных лиц. Поэтому это история последующих дней. Но то, что проглядывается на данный момент, что в отношении пограничников была применена сила со стороны неизвестных лиц и именно этот акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню на украинском языке», – сказал Слободян.

Он также уточнил, что пограничников было больше, но они вели себя абсолютно адекватно и никаким образом не провоцировали применения против них силы, тем более в такой агрессивной форме. «В результате избиения двое пограничников пострадали, причем из этих двух – одна женщина-офицер. У подполковника сломана челюсть и множественные ушибы. Женщина-офицер пострадала больше всего – у нее сотрясение мозга и также многочисленные ушибы. Поэтому сейчас решается вопрос об их госпитализации в Киев, в центральный клинический госпиталь для того, чтобы их более тщательно обследовали. И соответственно предоставить необходимую медицинскую помощь», – рассказал помощник главы пограничного ведомства.

Слободян также сообщил, что пограничники не были при исполнении своих служебных обязанностей. «Но это не уменьшает значение того факта, что они были побиты из-за вопроса "почему в заведении нет меню на украинском языке?". Они проявили здесь гражданскую позицию. И мне кажется. Это не тот повод, чтобы применять в отношении них силу. Что касается обстоятельств и дальнейшего развития событий, необходимо дождаться результатов следствия. Возможно, мне не совсем корректно комментировать возможное развитие, потому что я в определенной мере заинтересованная сторона. Я знаю этих людей, я уверен, что они действовали вежливо и в рамках закона», – уточнил он.

По мнению главы Госпогранслужбы, на каждый такой случай необходимо обращать тщательное внимание. «Это такие определенные маркеры, показывающие слабые места информационной кампании, проводимой Украиной. Вопрос языка, к сожалению, это вопрос политический, хотя он не должен таким быть. Вопрос языка – это вопрос совести, гражданской ответственности, но он не должен быть политическим аспектом. С другой стороны, там, где вмешивается политика, всегда возникают такие конфликты. Очень досадно, что такие случаи происходят. Я надеюсь, что мы все меньше будем слышать о таких моментах», – считает Слободян.

Он акцентировал внимание, что может абсолютно гарантировать, что его сотрудники вели себя адекватно, они не провоцировали никаким образом конфликт, и в физическом состоянии они также пребывали в рамках нормы. То есть их поведение было абсолютно адекватным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»