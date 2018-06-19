Пришлось через встречную очередь лезть: В соцсетях рассказали о «благоустройстве» КПП «ДНР» под Горловкой. Новости

В «ДНР» обсуждают открытый «республиканский» КПП «Горловка», расположенный у поселка Майорск вблизи Горловки. Местные жители 18 июня в соцсетях делятся опытом пересечения КПП и рассказывают о том, как «благоустроили» КПП.

Очевидцы отмечают огромное количество людей и тот факт, что нет разделения между потоками людей на въезд и выезд:

«Горловка – столица Луны»: «С утра тоже родственники ездили, охренели от того, что пришлось как-то через встречную очередь лезть (что как, я не уточнял)»;

«Донбасс»: «Спроси меня, я те все расскажу. Сам лез».

Также пользователи в соцсетях рассказывают, как именно был «благоустроен» КПП «ДНР»: сделан шиферный навес, при этом покрытие под ногами – земля:

«Ґорловский новичок»‏: «Я понял, что нет перегородки между потоками людей. А можно еще вопрос, какое покрытие под ногами в загоне?»;

«Донбасс»: «Земелька, земля, братушка!»;

«Ґорловский новичок»‏: «А после дощика тачечка на колесиках там проедет?»;

«Донбасс»: «Там крышу ж зробылы з шихвера!»;

«Ньютон в Зазеркалье»: «Значит, поедем по крыше»;

«Донбасс»: «Весело наблюдать, как полицаи гоняются за людьми, которые пытаются по асфальту идти».

Кроме того, в соцсетях обсуждают отношение людей из «ДНР» в очереди к людям из «ЛНР»:

«Донбасс»: «Тока шо оттуда! На выезд просто пи***ц людей! Еще и луганцев полно. Машины стоят в очереди от старого паспортного до нового»;

«Бугагашеньки»‏: «Насчет луганских, людей очень возмущает наличие автобусов с номерами BB. "Пускай у себя ездят, а тут только очереди создают". Вот она, пресловутая дружба республик народных»;

«Донбасс»: «Та да! "Шо они свое "Золотое" не откроют, а к нам все ломятся!". Но такого к-ва людей я не видел еще! И проход со стороны Украины через толпу счастливых людей, ожидающих, когда их пропустят, эт пи***ц! Отстойник (метра 2 шириной и метров 200 дл. – забит), и через них прорываешься».

Очевидцы уверены, что «власти» после «благоустройства» ждут благодарности от людей и отмечают, что КПП был передвинут:

«Ґорловский новичок»: «А приход еще благодарности ждет за постройку стойла...»;

«Донбасс»: «Та казали "Пасыби, крышу над головой сделали", а то, шо до "0" дыровского 300 м – то пофиг»;

«Ґорловский новичок»: «Пешком пускают?»;

«Донбасс»: «В или из? И туда, и обратно пускают, но на выезд там Содом и Гоморра»;

Элли: «Приблизили к украин. КПП?»;

«Ґорловский новичок»: «Да, на одну заправку»;

Элли: «Может, он такой и есть – путь к соединению? Печальная шутка...».

Напомним, 16 июня незаконные вооруженные формирования «ДНР» в одностороннем порядке прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора «Горловка-Бахмут». Ранее сообщалось, что на «республиканском» КПП «Горловка» были размещены объявления о закрытии контрольного пункта пропуска на линии разграничения 16 и 17 июня 2018 года. «Мэр» временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки Иван Приходько доложил, что обновленный КПП «Горловка» начнет работу 18 июня и рассказал о нововведениях.

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