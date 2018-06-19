«План Авакова» по Донбассу невозможно реализовать из-за России, – Климкин. Новости

Реализация стратегии «маленьких шагов» по деоккупации Донбасса, предлагаемая министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, пока невозможна из-за противодействия России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин (на фото), передает «Интерфакс».

«Я с Арсеном ее (стратегию – ред.) уже коротко обсуждал, поскольку, кроме дружеских контактов, мы также сидим рядом на заседании Кабмина. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Общественная дискуссия очень важна. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать… Тактика малых шагов или средних, или любая другая – это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но ведь самое главное – начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает», – сказал Климкин.

Министр добавил, что России нужны «оккупированные территории для дестабилизации Украины». «Все должны четко понимать, что России, по определению, украинский Донбасс не нужен. России вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украины, никак иначе», – подчеркнул Климкин.

По его словам, Россия будет ставить прогресс по Донбассу в более широкий контекст своих отношений с Западом. «Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна четкая стратегия, иначе Россия будет манипулировать дальнейшим процессом, создавая многочисленные ловушки», – резюмировал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что для деоккупации Донбасса необходим механизм «маленьких шагов».

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