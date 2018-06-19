Задержанный с удостоверением снайпера «ДНР» россиянин арестован в зале суда, – прокуратура. Новости

Красноармейский горрайонный суд (Покровск, до переим.: Красноармейск, Донецкая обл.) 18 июня арестовал гражданина РФ Игоря Кимаковского, которого в июне 2015 года задержали на блокпосту в Березовом (Донецкая обл.) с оружием и удостоверением снайпера «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«18 июня 2018 года, по ходатайству процессуального руководителя, Красноармейским местным судом обвиняемому Кимаковскому И.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Сарган.

Также она отметила, что россиянин был арестован в зале суда.

Напомним, Кимаковский и еще 17 граждан России были освобождены разными способами из мест несвободы под обмен 27 декабря 2017 года. Однако от обмена отказались.

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