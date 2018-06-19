Это фиаско: В соцсетях обсуждают обещание «ДНР» увеличить пенсии. Новости

В «ДНР» обещают с 1 июля увеличить пенсию. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Соответствующий «указ» «Об увеличении пенсионных выплат» 13 июня 2018 года подписал «глава ДНР» Александр Захарченко. Согласно «документу», размер выплат будет увеличен на 10% с 1 июля 2018 года.

Также сообщается, что действие «указа» не распространяется на пенсии, назначенные «указом» от 27 октября 2017 года.

Таким образом, минимальная пенсия составит 3194 руб. (1348 грн по местному курсу).

В соцсетях местные жители выражают недоверие обещаниям «властей»:

Руслан П.: «Надеюсь, после этого повышения никакие хакеры базу не взломают, а то знаем, проходили»;

Алена: «Ну-ну, посмотрим».

Также люди отмечают мизерный размер повышения и самой пенсии:

Виталий: «Бензин подорожал на 20%. Цены, соответственно, вырастут так же, минимум. В один карман чуть положили, из другого побольше достали»;

Дима: «3194 – это фиаско, братан».

Кроме того, местные жители пишут о том, что повышать нужно и зарплаты, и другие выплаты:

Саня: «А зарплаты повышать будут? Минимальные хотя бы»;

Руслан: «Да еще бы по ранению выплатили и военно-врачебную комиссию для военных сделали, а то только обещают. Завтраками только могут кормить»;

Эдуард: «Может и з/п поднимут?».

Жители неподконтрольной Донетчины напоминают о том, что «власти» объявили о сокращении количества льготников в автобусах. «Хоть эта новость радует. Еще было бы хорошо, если бы не забирали льготный проезд в автобусах для ветеранов труда», – пишет Алевтина.

Напомним, в «ЛНР» также с 1 июля обещают поднять пенсии на 10%.

Как сообщалось ранее, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионеров на сумму от 200 до 1000 грн с октября этого года. В этой связи, в частности, пенсии шахтеров и металлургов Донбасса выросли до 11 тыс. грн в зависимости от трудового стажа.

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