В «ЛНР»: В Луганске нашли пакет с боеприпасами и взрывчаткой. Новости

В одном из кварталов на востоке неподконтрольного украинским властям Луганска пакет с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Сообщается, что 17 июня в «дежурную часть МВД ЛНР» поступило анонимное сообщение о том, что в квартале Солнечный Луганска обнаружен подозрительный пакет.

Сотрудники «МВД», выехавшие на место происшествия, обнаружили и изъяли 430 патронов различного калибра, 3 запала, 3 гранаты, 4 взрывателя, 50 г пластида, взрывпакет. Как утверждают в пресс-службе, изъятое направлено на экспертизу, проводится проверка.