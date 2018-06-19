Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня: Проезда ожидали 205 авто. Новости

Сегодня утром, 19 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9190 человек и 1096 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10040 человек и 1925 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8030 человек и 1550 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4030 человек и 915 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10656 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 205 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 5/5;

КПВВ «Марьинка» – 80/20;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/15;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Сергей: «8:29. Только проехал в Бахмут. В Горловке людей тьма. Машин тьма. В обратном направлении было пусто в Горловке. На украинском нашим 20 очередь».

КПВВ «Марьинка»:

«Земляк»: «6:35. Из Донецка в сторону Курахово на "Каргилле" машины на середине спуска с моста. 150 где-то. Пеших много: 200-300. Льготы под 50. На "нуле", в сторону Курахово пеших человек 300»;

Алексей: «7:19. "Каргилл". Спуск с моста. Льготки около 50»;

Алексей: «8:38. "Каргилл". Спуск с моста. Льготки около 50».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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