И Киев, и Москва сбросили переговоры по Донбассу на посредников, – эксперт. Новости

Пока официальные власти Украины и России не договорятся об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, ситуация не изменится, другой момент в том, что ни Киев, ни Москва пока не хотят договариваться об этом. Об этом заявил политолог-международник Олег Волошин.

«В Украине раскручен тезис о Хорватском сценарии, как об абсолютно военном мероприятии, военной победе над сепаратистами без единых переговоров и политических элементов, без компромиссов, без миротворцев, без всего этого. Это все неправда», – заявил он.

Политолог напомнил, что опыт конфликтов на Балканском полуострове значительно отличается от ситуации на Донбассе, но и по Сербской Краине, и по Восточной Славонии была проведена огромная работа для того, чтобы мирно интегрировать эти территории, и без компромиссов в переговорах не обошлось.

«Балканские страны выходили из конфликтной ситуации все равно путем переговоров с помощью компромиссов. Если мы в Украине хотим жить дальше с миллионами людей из Донбасса, мы должны сделать так, чтобы они ощущали это государство, как свое. Да, по Конституции, по международному праву – это наша территория, но люди должны почувствовать, что Украина к ним идет с чем-то таким, что заставит их сказать: "Да, стало намного лучше"», – считает Волошин.

«Не стоит забывать, что Франция и Германия являются и всегда были посредниками, они – не стороны конфликта. Сторонами конфликта являются Украина и фактически Россия, хоть она этого и не признает. Но любой мир возможен только в формате тех или иных договоренностей между Киевом и Москвой», – продолжил политолог.

Он подчеркнул, что пока официальные власти Украины и России не договорятся о разрешении конфликта на Донбассе, ситуация не изменится. «Минские соглашения были составлены между Порошенко и Путиным. Сейчас это выглядит так, что и Киев, и Москва все это сбросили фактически на посредников: "Сделайте так, чтоб мы договорились". Но если мы не хотим договариваться, никакие посредники, даже лучшие, ничего не сделают», – резюмировал Волошин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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