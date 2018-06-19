США и Россия рассматривают Украину, как актив, и могут договориться, – политолог. Новости

США и Россия могут достигнуть компромисса в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, поскольку Кремлю более важна сделка с Китаем. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко.

«Один из американских политологов, который специализируется именно на России, сказал, что ошибка и американских, и украинских экспертов в том, что они до сих пор верят в то, что без Украины не может быть Российской империи. А он говорит, что Россия сейчас не строит империю, а строит глобальную транснациональную корпорацию, которая ставит перед собой задачу стать младшим партнером Китая и таким образом создать дополнительный центр влияния», – рассказывает Бондаренко.

«В этой ситуации на Украину можно смотреть, как на определенный актив, которым можно и пожертвовать. Для России сейчас не настолько главное забрать Украину под свое влияние, сколько не допустить доминирования США в Украине, и рассматривать Украину, как актив в американской политике», – продолжил политолог.

По его мнению, США и Россия могут достигнуть компромисса в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. «Ситуация действительно может быть компромиссной в отношении Украины. Если завтра встретятся Трамп и Путин, речь будет идти не о том, что отдайте нам Украину, условно говоря. Речь будет идти о внеблоковом статусе, о нейтральном статусе Украины, о том, что Украина не должна быть территорией, которая будет находиться в сфере того или иного влияния», – резюмировал эксперт.

Миротворческие планы украинских властей Константин Бондаренко считает имитацией деятельности, поскольку ключ от мира на Донбассе находится в США и в России, а на международном уровне все чаще говорят о замораживании вооруженного конфликта на востоке Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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