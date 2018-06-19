Избирательные права переселенцев предлагают восстановить новым законопроектом. Новости

Законопроектом №8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым» предлагают регистрировать переселенцев, как членов территориальной громады, дополнив восемь законов Украины понятием «фактическое место проживания», что позволит ВПЛ восстановить свои избирательные права. Об этом рассказала один из авторов документа – народный депутат Украины Наталья Веселова.

«Переселенцы могут выбирать депутатов в парламент по партийным спискам, могут голосовать за президента, но не могут выбирать депутата-мажоритарщика от определенного округа, от той территориальной громады, где они живут, работают платят налоги. Также ВПЛ не могут голосовать за депутатов, баллотирующихся в местные советы», – напомнила нардеп.

По ее словам, чтобы регистрация фактического места проживания переселенцев не вызывала опасений у арендодателя на счет возможных претензий на имущество со стороны ВПЛ, в законопроекте №8432 четко уточнили, что такая регистрация не влечет за собой возникновение имущественных прав на чужое имущество.

«Это облегчит жизнь внутренне перемещенным лицам, которые ищут жилье в аренду. Второе – мы предлагаем регистрировать переселенцев, как членов территориальной громады, вносить их в реестр территориальной громады, фиксировать место своего фактического проживания по справке ВПЛ. Первично нужно будет обратиться в Управление соцзащиты по месту фактического проживания, дальше – со справкой ВПЛ в местные органы власти, чтобы те внесли данные в реестр территориальной громады», – рассказывает Веселова.

«Что это дает? Переселенец получит определенные политические права: можно написать заявление об изменении своего избирательного адреса и далее принимать участие в выборах мажоритарщика или местных органов власти. Так переселенец станет интересным политическим силам, которые работают на этой территории», – добавила нардеп.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде Украины 5 июня 2018 года зарегистрирован законопроект №8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым». Этим документом авторы предлагают изменить порядок регистрации переселенцев, который коснется вопросов оформления ID-паспортов.

16 мая, в Краматорске (Донецкая обл.) состоялась публичная дискуссия «Невидимые избиратели». Участники обратились к депутатам Краматорского городского совета, чтобы те поддержали проект Закона №6240 относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других мобильных граждан.

Напомним, 27 марта 2017 года в ВРУ был зарегистрирован законопроект №6240 «О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц» («Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан»), принятие которого может разрешить переселенцам участвовать в местных выборах и избирать народных депутатов в мажоритарных округах. Он не рассматривается уже более года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське радіо»

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