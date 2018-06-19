Ни в Кремле, ни в Киеве не готовы к прямым переговорам по Донбассу, – Тука. Новости

Прямые переговоры между официальными властями Украины и России по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе являются одним из возможных сценариев, но стороны пока не готовы к такому диалогу. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«На сегодняшний день ни в Кремле, ни в Киеве не готовы к таким прямым переговорам. Надеяться на то, что можно об этом сказать, и процесс завтра начнется, не стоит. Я не вижу внешних признаков того, что такой формат переговоров можно реализовать», – говорит он.

«Руководитель Кремля несколько раз заявлял, что с Порошенко он разговаривать не может и не будет. Он неоднократно лично оскорблял Петра Порошенко, как человека. После этого рассуждать о прямых контактах и прямых переговорах бесперспективно», – считает Тука.

По его словам, переговоры на уровне глав МИД в «Нормандском формате» также не дали результатов. «И какие-то другие попытки вести совместные переговоры с Россией никаких результатов пока что не дали. До тех пор, пока не будет применен санкционный механизм в полном объеме, а сейчас он применяется примерно на 10%, только после того, как России станет тяжело держать на своих экономических плечах ярмо под названием "Донбасс" и не меньшее ярмо – Крым, только таким образом можно заставить Россию садиться за стол переговоров и требовать какие-то результаты», – заявил замминистра МинВОТ.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году.

Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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