Сводка из зоны ООС за 18 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 28 обстрелов украинских позиций, 8 раз – с применением тяжелого вооружения, 2 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На Луганщине незаконные вооруженные формирования прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское.

На горловском направлении НВФ провоцировали силы ООС в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На донецком направлении вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили 2-е украинских военнослужащих.

На мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединское применение НВФ минометов подвергало опасности мирное население.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям ДНР 55 единиц различных боеприпасов. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы и пр. Украинские силовики вели огонь по поселку Зайцево на севере Горловки, Докучаевску, а также селу Новоласпа».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка Красный Яр в пригороде Луганска и села Христовое. Огонь велся из вооружения БМП, подствольных гранатометов ГП и крупнокалиберных пулеметов».