8 и 9 лет лишения свободы: В Запорожской области осудили участников НВФ «ДНР». Новости

Участники незаконных вооруженных формирований «ДНР» осуждены в Запорожской области. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Приговором Приазовского районного суда приговорена к 8 годам лишения свободы уроженка города Чистяково (до переим. Торез) Донецкой области, обвиняемая в сепаратизме.

Кроме того, прокуратура поддержала публичное обвинение в Приазовском районном суде в уголовном производстве в отношении двух злоумышленников, уроженцев Донецкой и Луганской областей, которые обвиняются в участии в НВФ «ДНР». В их отношении Приазовский районный суд вынес приговор, которым осудил участников НВФ к 9 и 8 годам лишения свободы.

Читайте также: