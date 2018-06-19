Долги по зарплате шахтерам Донбасса превысили 400 млн грн: Под Радой митингуют горняки госшахт (Фото). Новости

В Киеве под зданием Верховной Рады сегодня, 19 июня, проходит митинг горняков государственных шахт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Шахтеры со всей Украины приехали в Киев. Мы собрались у стен Верховной Рады Украины», – отметил Волынец.
По его словам, в государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. «Задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 761,1 млн грн. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса – 400,58 млн грн, и 186,7 млн грн из них – труженикам ГП "Селидовуголь". Подобная ситуация на всех государственных угледобывающих предприятиях», – рассказал глава профсоюза.
Также он обратился с призывом к народным депутатам, чтобы они проголосовали за законопроект №8362, которым предусмотрено выделение 2,8 млрд грн бюджетных средств. По мнению Волынца, это позволит сохранить государственные угольные шахты.
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