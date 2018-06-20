Грязи больше, чем в Седово: В «ДНР» обсуждают отдых в Новоазовске и Безыменном. Новости

В «ДНР» пользователи соцсетей оставляют массу негативных отзывов о Седово. При этом местные жители летом задумываются об отдыхе, и обсуждают в соцсетях иные варианты – Новоазовск, Безыменное.

В одном из донецких пабликов автор поста Анечка интересуется, кто отдыхал в Новоазовске.

Дончане отмечают, что в Новоазовске еще хуже, чем в Седово:

Дмитрий: «В Седово х**ня, а там еще хуже»;

Серега: «Там грязи больше, чем в самом Седово, я там по работе был прошлым летом. Жарко было, хотел искупаться, пошел – а там муляки до колена».

Некоторым жителям Донецка отдых понравился:

Лина: «Была там, уже 3-й год отдыхаю. Цены норм, ну смотря где. И за сутки 150 руб. (62 грн по местному курсу)»;

Александр: «Обратите внимание на пансионат "Солнечный"».

При этом дончане отмечают, что море в районе Новоазовска – мелкое:

Игорь: «Нырять нельзя»;

Аня: «В Новоазовске мелкое море. Детство прошло там»;

Анна: «Там море по щиколотку».

Также рассматривается вариант – Безыменное, однако отдыхавшие отмечают, что там сильно слышна стрельба и цены – как в Донецке:

Светлана: «Кто-нибудь был в Безыменном в этом сезоне?»;

Наталья: «Были в Безыменном на прошлых выходных. Цены как в Донецке. Море более-менее, пляж чистый. Каждый вечер "шумно" было. А в общем – лучше, чем ничего. Еще планируем».

Напомним, у жителей временно неподконтрольного украинской власти Донецка есть свои способы, как провести летние выходные или отпуск, если нет возможности поехать за город.

Поселок Седово на берегу Азовского моря вот уже четвертый год – главный курорт неподконтрольного Донбасса. Но здесь НВФ «ДНР» на въезде поставили блокпост. Чтобы добраться на побережье надо получить пропуск, как следствие отдыхающие стоят в огромных очередях.

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